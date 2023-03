Produção de veículos leves e pesados tem alta de 0,8% no primeiro bimestre

As locadoras se destacaram entre os grandes compradores, o que fez a participação das vendas diretas chegar a 43,9% do total de emplacamentos.

Naquela época, os estoques minguados e a demanda reprimida eram as preocupações da indústria. Hoje o problema é o encarecimento do crédito, que se reflete no aumento dos estoques.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção de veículos leves e pesados terminou o primeiro bimestre com alta de 0,8% na comparação com o mesmo período de 2022. O número foi divulgado nesta segunda (6) pela Anfavea (associação das montadoras).

