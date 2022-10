Produção de veículos cresce 11,7% entre o primeiro e o segundo trimestres

Setembro terminou com 194 mil unidades emplacadas, o que representa crescimento de 25,1% em relação ao mesmo período de 2021. Na comparação com agosto, contudo, há queda de 7% nos licenciamentos.

"O problema de semicondutores existe, irá atravessar para 2023, mas a expectativa é que comece a haver um cenário melhor a partir do segundo semestre do próximo ano", diz Márcio Lima Leite, presidente da Anfavea.

Foram fabricadas 207,8 mil unidades no último mês, segundo a Anfavea (associação das montadoras). Na comparação com agosto, houve queda de 12,7%. O terceiro trimestre terminou com 665 mil unidades produzidas, um crescimento de 11,7% em relação aos três meses anteriores.

SÃO PAULO, SP 9FOLHAPRESS) - A produção de veículos leves e pesados em setembro registrou alta de 19,3% na comparação com o mesmo período de 2021. O resultado confirma que o terceiro trimestre manteve estabilidade no fornecimento de componentes, embora ainda ocorram problemas.

