Procon-SP registra variação de até 130% em preço de fraldas

Na comparação dos mesmos produtos na pesquisa do ano passado, o Procon-SP diz ter registrado alta de 9% no preço médio. Entre as fraldas infantis, a variação ficou em torno de 7,5%. Nas de adultos, quase 14%.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, um pacote de Bigfral Pants Premium, tamanhos G/XG, com sete unidades, da Ontex Global, foi encontrado por R$ 46,70 em um estabelecimento e por R$ 20,25 em outro.

