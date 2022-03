Procon-SP notifica Netflix por possível cobrança para compartilhamento de senha da conta

A empresa anunciou na quinta-feira (18) que fará testes no Chile, Costa Rica e Peru para cobrar a taxa extra. Os clientes que terão de pagar uma taxa na assinatura mensal, de US$ 3 no Chile e na Costa Rica e de US$ 2,12 no Peru, para acrescentar até duas contas ao seu perfil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.