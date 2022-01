Procon-SP notifica Amazon após cancelamento de compras com cupons cumulativos

"Após a identificação do problema, foram cancelados os pedidos que não haviam sido enviados e que estavam em desacordo aos Termos e Condições. A oferta de desconto de R$ 15 foi mantida aos clientes que tiveram seus pedidos cancelados por meio da concessão de um vale-compras no mesmo valor", completou, em nota.

"Alguns atendentes falaram que não podiam cancelar, outros dizem que estão analisando caso a caso", afirma Trecisan, que já registrou queixa no Procon. "Eu estou a noite inteira virada tentando resolver e falar com alguém."

A estudante de Relações Internacionais Sara Nunes, 20, é uma das clientes que usou os descontos. Na quarta-feira, ela acordou às 5h, como de costume, com mensagens de uma amiga falando sobre os cupons. Naquele momento, ela diz que não sabia que se tratava de uma falha no site.

O órgão pede explicações quanto ao número de pedidos feitos com os cupons, a razão do cancelamento e um plano de ação para reclamações dos clientes. O prazo de resposta é segunda-feira (31).

O bug no site ocorreu na madrugada da última quarta-feira (26). Comuns na estratégia de marketing de ecommerces, os cupons -oferecidos em dias festivos ou por famosos que tenham parceria com a marca, por exemplo- eram cumulativos, ou seja, poderiam ser adicionados vários deles em uma mesma compra.

