Processo de privatização dos Correios está maduro, diz advogado-geral

O projeto de lei de privatização dos Correios já foi aprovado na Câmara dos Deputados e é analisado no Senado. Mas ele é contestado no Supremo Tribunal Federal (STF), onde tramitam três ações diretas de inconstitucionalidade (ADI).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado-geral da União (AGU), Bruno Bianco, disse nesta quarta-feira (3) ter convicção de que o processo de desestatização dos Correios está absolutamente maduro. “Ele é oportuno, pertinente, correto e necessário, bom para o país, mas obviamente, precisamos demonstrar isso em juízo”, afirmou, ao participar do seminário virtual Serviço Postal e Correios: perspectivas setoriais e impactos econômicos, promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As informações são da Agência Brasil.

