SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeiro carro com hidrogênio de etanol, cancelamentos da Netflix e o que mais importa no mercado.

*O 1º carro abastecido com hidrogênio de etanol*

Um projeto-piloto na USP (Universidade de São Paulo) testa um carro movido a hidrogênio verde à base de etanol, a primeira iniciativa deste tipo no mundo.

O Toyota Mirai é o carro usado para testar o combustível, que tem autonomia de quase 600 quilômetros e solta vapor d'água pelo escapamento.

O repórter Thiago Bethônico andou no veículo para conhecer a iniciativa, que é desenvolvida em parceria com Shell, Raízen, Toyota, Senai e Hytron.

Como funciona: o hidrogênio é transformado em eletricidade pelas células de bateria do carro. Por enquanto, o gás utilizado é o comum, mas os primeiros quilos do hidrogênio à base de etanol devem ser produzidos no ano que vem.

Esse tipo de combustível é chamado de “verde” quando é feito a partir de fontes renováveis, como energia solar, eólica –as fontes mais comuns usadas para separar o hidrogênio da água – ou etanol.

O segredo do projeto tocado na USP está no reformador, que usa reações químicas para transformar o etanol em hidrogênio.

O objetivo é escalar essa tecnologia e levá-la para onde o combustível será usado —um posto de gasolina, por exemplo.

Os empecilhos: o que trava o uso mais massivo do hidrogênio hoje como combustível é o seu transporte, que tem de armazenar o gás em baixas temperaturas e alta pressão.

É aí que entraria o diferencial do etanol, produzido da cana de açúcar e que conta com uma infraestrutura consolidada no Brasil.

Hidrogênio verde x elétricos: um dos responsáveis pelo projeto, Julio Meneghini afirma que as vantagens do hidrogênio são a velocidade de abastecimento (cinco minutos x oito horas do elétrico na tomada de casa) e o peso (células de combustível precisam de 25% da quantidade de baterias que um puramente elétrico).

Por falar em carros elétricos, o governo vai lançar um programa para expandir a rede de pontos de recarga pelo país, um dos principais gargalos do Brasil no segmento.

*Fim das senhas compartilhadas gerou busca por cancelamento*

A Netflix teve um aumento de 78% no número de buscas por cancelamento de assinatura após ter colocado em prática o fim do compartilhamento de senhas no mercado brasileiro.

O estudo da agência de inteligência Tunad foi obtido pelo repórter Gabriel Vaquer, do F5.

O que explica: os dados são referentes ao mês de maio, quando a líder do streaming no país limitou a divisão de contas.

No mesmo mês, o Amazon Prime Video elevou o preço de suas assinaturas e também viu a procura por cancelamento aumentar, em 65%.

Em abril, a própria Netflix tinha admitido que observava uma "reação de cancelamento" de curto prazo nos países em que já havia implementado a restrição ao compartilhamento de senhas.

Voltando ao Brasil, o Globoplay, vice-líder do streaming, foi outro que viu uma alta de 26% nas buscas por cancelamento quando reajustou os preços, em janeiro, ainda conforme o estudo da Tunad.

No ano até setembro, a Netflix foi a plataforma que teve a maior média de aumento nas buscas por cancelamento de assinatura (14%), enquanto o Globoplay foi o único serviço a apresentar queda (1%).

Para ler

“A Jornada De Um Banqueiro - Com Edmond J. Safra Construiu Um Império Financeiro Global” (Daniel Gross, trad. Alessandra Bonrruquer, Best Business, 392 págs., R$ 89,90).

A biografia de Edmond Jacob Safra, libanês que construiu um império financeiro global a partir do Banco Safra, criado no Brasil na década de 1950, foi escrita após cinco anos de pesquisa do autor.

Isso permitiu que Gross detalhasse justamente os dois momentos cruciais na vida do banqueiro: a campanha de executivos da American Express para difamá-lo e as conspirações envolvendo sua morte.

Durante a produção do livro, o americano especializado em história financeira conseguiu entrevistar a viúva, a filantropa e socialite brasileira Lily Safra, morta em julho de 2022, que ainda liberou imagens de seu arquivo e leu o manuscrito final.

Ubiratan Brasil, em crítica, diz que o excesso de respeito contagiou a escrita do autor, marcada por uma quantidade expressiva de adjetivos elogiosos.

*O que mais você precisa saber*

PETROBRAS

Postos já começam a receber diesel mais barato com tributo federal zerado. Setor questiona, porém, velocidade dos repasses pelas distribuidoras de combustíveis.

Governo perderá R$ 500 mi até fim do ano com tributo federal zerado no diesel.

MERCADO

Nova tributação de multinacionais fecha brechas, mas ganho na arrecadação ainda é incerto. Empresas de um mesmo grupo não poderão mais deslocar seu lucro para países com tributação menor.

MULHERES

Mulheres estão pedindo promoções, mas são os homens que estão recebendo. Pesquisa também aponta que homens se beneficiam de forma desproporcional do trabalho presencial.

ARGENTINA

Mercado de câmbio paralelo da Argentina é paralisado; operadores falam em repressão. Cotação supera 800 pesos por um dólar, enquanto o câmbio oficial está congelado em 350 pesos por dólar.

UBER

Uber pagará R$ 1.000 a motoristas nível 'diamante'; saiba quem pode receber. Pagamentos devem ser feitos na primeira semana deste mês; objetivo é reduzir cancelamentos.