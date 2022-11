PRF registra 12 bloqueios em estradas federais; maioria é em Mato Grosso

Segundo o boletim, os bloqueios acontecem em Sorriso (3), Lucas do Rio Verde (2), Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum, Água Boa e Sinop.

O número é superior ao contabilizado pela PRF no fim da tarde de sábado (19), quando havia cinco bloqueios em rodovias —quatro em Mato Grosso e um no Pará.

Segundo boletim divulgado por volta das 15h, o estado tem 11 dos 12 pontos de fechamento ainda existentes no país. A exceção é uma ocorrência no município de Luiz Eduardo Magalhães (BA).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.