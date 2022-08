Previsão para Selic no fim de 2022 permanece em 13,75% ao ano no Focus do BC

A projeção para a taxa Selic no fim de 2022 completou a 10ª semana consecutiva em 13,75% no Boletim Focus do Banco Central. Este é o atual patamar da taxa, o que mostra a expectativa majoritária do mercado financeiro de que o ciclo de alta de juros se encerrou no Comitê de Política Monetária (Copom) de agosto. Há um mês, o porcentual já era de 13,75%. Da mesma forma, a mediana para a Selic no final de 2023 permaneceu em 11,00%, mesmo porcentual de quatro semanas antes.

Considerando apenas as 39 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para o juro básico no fim deste ano também seguiu em 13,75%. Para o término de 2023, as 38 revisões feitas nos últimos cinco dias úteis, por sua vez, elevaram a mediana de 11,00% para 11,25%.

No Copom deste mês, a Selic subiu 0,50 ponto porcentual, de 13,25% para 13,75%, e o colegiado disse que vai avaliar a necessidade de uma alta adicional, de 0,25pp, em setembro.

Na ata, o BC acrescentou que avalia que a estratégia exigida para trazer a inflação para o "redor da meta" no horizonte relevante considera o aumento definido para 13,75% em agosto e a manutenção da taxa em território bastante contracionista por um período longo. Mas que ficará "vigilante" para avaliar se esse plano será suficiente.

Na semana passada, em uma mudança de tom após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de agosto, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, avisou que não é momento de "baixar a guarda'.

Conforme o Boletim Focus, a previsão para a Selic no fim de 2024 continuou em 8,00%, mesmo porcentual de um mês atrás. Já a mediana para o fim de 2025 foi mantida em 7,50%, repetindo a taxa de quatro semanas antes.