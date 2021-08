Presidente e fundador do Nubank se compromete a doar fortuna em vida

O casal tem fortuna avaliada em US$ 5,2 bilhões (R$ 27 bilhões), de acordo com a Forbes.

Ele, que é colombiano, fundou o Nubank em 2013, enquanto Reyes, que é economista, tem há seis anos a startup sem fins lucrativos {reprograma}, que trabalha com a inclusão de mulheres no segmento de tecnologia.

"Sempre nos motivamos em investir nosso tempo e energia na resolução de grandes problemas. Talvez essa necessidade venha do fato de que nós dois crescemos na América Latina, uma região com muito potencial, mas onde milhões de pessoas ainda vivem na pobreza e têm poucas oportunidades de crescer e se desenvolver plenamente", afirmam Vélez e Reyes na carta.

O casal aderiu à iniciativa The Giving Pledge, pacto criado por Bill Gates, fundador da Microsoft e filantropo, para incentivar que as pessoas mais ricas do planeta doem suas fortunas ainda em vida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.