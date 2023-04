Presidente dos Correios anuncia retomada de licença-maternidade de seis meses para funcionários

"Esses benefícios foram retirados de forma arbitrária pela gestão anterior, e nós não podemos manter esses atos que foram desumanos com os empregados e com as empregadas da empresa", diz ainda o dirigente. Com a nova norma, o auxílio especial pago pode variar de R$ 956,15 a R$ 2.868,45.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova gestão dos Correios decidiu retomar a concessão da licença-maternidade com seis meses de duração, ante os quatro meses que prevaleciam até então, e também o auxílio pago a funcionários que são pais de crianças com deficiência. Ambos os benefícios haviam sido alterados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

