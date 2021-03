Presidente do Santander no Brasil diz em texto que 'liberdade é também não temer tanto'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Santander no Brasil, Sergio Rial, escreveu e divulgou nas suas redes sociais na sexta-feira (19) um texto em que propõe uma "reflexão sobre o poder da liberdade" "em um momento no qual o pânico da ausência de ar e de morrer no seco se aproxima de todos nós".

O material foi divulgado nas redes sociais do Santander como "mensagem do presidente".

"Liberdade é também não temer tanto", defendeu Rial. "E se for para ter medo, que seja o medo de perder a coragem", disse também, com uma citação atribuída a Inês Saibert.

"Algum medo nos fortalece, muito medo nos desumaniza", completa Rial.

No artigo, o presidente do Santander ainda diz que em sua vida ele não tem "muitas regras".

"Elas me diminuem naquilo que julgo ser a grandeza do humano: a ausência do limite".

O Brasil tem quase 12 milhões de casos confirmados da Covid-19, e mais de 292 mil vítimas.