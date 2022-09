Presidente do PMB abocanha 30% do fundo eleitoral para sua campanha

Já Paulo Tristão, que disputa o governo de Minas Gerais, ficou com R$ 100 mil do fundo eleitoral.

No total, o partido nanico repassou R$ 2,72 milhões a seus candidatos, quase a totalidade da sua cota do fundo eleitoral, de R$ 3,1 milhões.

Nomes mais conhecidos do PMB, como o ex-governador do Rio Wilson Witzel, que busca voltar ao cargo, e o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que tenta mandato de deputado federal, não receberam nada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fundadora e presidente nacional do PMB, Sued Haidar recebeu até agora 30% do fundo eleitoral distribuído pelo partido para candidaturas pelo país, bem à frente de outros nomes da legenda.

