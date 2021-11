Presidente do PDT diz que é brasileiro, não desiste nunca e vai mudar voto da bancada na PEC

Como mostrou o Painel, do jornal Folha de S.Paulo, deputados pedetistas classificam como desproporcional a suspensão da pré-campanha por Ciro Gomes após a votação e argumentam que a cúpula do partido e a família Gomes sabiam da negociação.

Lupi negou a versão de alguns deputados de que a cúpula do partido e a família Gomes sabiam do apoio da bancada à PEC.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse à reportagem que Ciro Gomes não sabia do acordo da bancada do partido para apoiar a PEC dos Precatórios e que vai tentar reverter todos os votos favoráveis até terça (9), quando será a votação em 2º turno.

