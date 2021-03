Presidente do Banco do Brasil renuncia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, comunicou nesta quinta-feira (18) que irá renunciar ao cargo, com efeito a partir de 1º de abril, segundo a instituição informou em comunicado ao mercado.

No comunicado, o BB informa que Brandão entregou o pedido de renúncia nesta quinta ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do conselho de administração do banco, Hélio Lima Magalhães.

Até julho do ano passado, Brandão era do HSBC. Ele foi escolhido pelo governo para presidir o BB no lugar de Rubem Novaes, cuja gestão teve uma polêmica em abril de 2019.

Na ocasião, acatando a um pedido de Bolsonaro, ele demitiu um diretor do banco e mandou retirar do ar uma campanha publicitária dirigida ao público jovem com atores que representavam a diversidade racial e sexual.

O estatuto social estabelece que o chefe do banco é nomeado pelo presidente da República -portanto, cabe a Bolsonaro oficializar o novo presidente da instituição.