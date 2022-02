Presidente da Latam diz que guerra na Ucrânia vai elevar preço de passagem aérea

Nesta quinta (24), a Latam Brasil anunciou a retomada de dois destinos internacionais, Boston e Roma, a partir de julho. Com isso, a empresa reabre todas rotas que operava na Europa e nos Estados Unidos antes do início da pandemia e ficam faltando apenas outros cinco aeroportos no mundo para a Latam restabelecer seu mapa de viagens internacionais.

O setor de aviação foi um dos mais prejudicados pela pandemia, que deixou aviões no chão com o fechamento das fronteiras. O mercado de voos internacionais, que demorou mais para começar a retomar, vem ensaiando um aumento de oferta nas últimas semanas.

