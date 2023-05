Presidente da Finep comandará grupo de agências de fomento

As microempresas foram as que mais fizeram operações. Totalizaram R$ 325 bilhões em crédito no ano passado.

A associação é o veículo principal do Sistema Nacional de Fomento que, até o terceiro trimestre de 2022, registrou mais de R$ 5 trilhões em ativos, 37% do Sistem Financeiro Nacional.

Pansera, ex-ministro de Ciência e Tecnologia no governo Dilma Rousseff, terá dois vice-presidentes: José Luis Gordon (diretor do BNDES) e Heraldo Neves Fomento (Paraná).

