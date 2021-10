Preocupação com inflação e risco político cresce em cenários de bancos, diz BC

Além disso, segundo o estudo, as preocupações com a pandemia se reduziram. "Os termos que ganharam maior destaque na última pesquisa foram 'inflação', 'juros' e 'reforma' e os termos que mais perderam destaque foram 'Covid-19', 'PIB', 'auxílio emergencial', 'desemprego' e 'consumidores'", diz o BC.

As instituições financeiras dizem que um possível aumento permanente de gastos do governo levaria à elevação do prêmio de risco, custo adicionado para cobrir eventuais impactos, "exigindo maior esforço na rolagem da dívida pública e aumento de custo de funding [financiamento]".

"Preocupações fiscais relacionadas à pandemia se reduzem em razão do arrefecimento da crise sanitária e da diminuição dos gastos públicos para seu enfrentamento. Em contraste, há um aumento de preocupações com a possibilidade de implementação de políticas favoráveis à expansão fiscal que impactem a sustentabilidade das contas públicas", ressalta o BC.

De acordo com o estudo, os riscos fiscais continuam sendo foco de preocupação, mas houve mudança na origem do risco.

