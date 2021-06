Prefeito diz que região metropolitana de Campinas se mobiliza contra redução de Viracopos

O prefeito se refere ao projeto de um complexo comercial com centenas de lojas, terminal rodoviário e estacionamento que a concessionária assinou em 2017, meses antes do anúncio de que a concessão seria devolvida ao governo para relicitação.

Os presidentes executivo e do conselho da concessionária do aeroporto têm visitado autoridades do município para criticar a redução do espaço.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), diz que 20 municípios da região metropolitana estão se mobilizando e convocando lideranças políticas e empresariais para pressionar pela manutenção do tamanho do aeroporto de Viracopos, que deve ser diminuído conforme os estudos da relicitação.

