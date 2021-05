Prédio em Fortaleza terá vaga para carro dentro de apartamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A construtora Diagonal, de Fortaleza (CE), vai lançar um edifício com vaga para carro dentro do apartamento. O condomínio de alto padrão, com 36 unidades de 362m² mais uma cobertura dúplex de 693 m², terá um elevador para veículos.

Ao chegar no imóvel --haverá apenas um apartamento por andar--, o carro é estacionado dentro da unidade, entre uma das salas e a cozinha.

Segundo o jornal O Povo, a construção vai começar no segundo semestre, e a previsão de entrega é de quatro anos. O empreendimento será erguido na Av. da Abolição, no bairro Meireles.

A Diagonal foi procurada, mas não atendeu ao pedido de entrevista. Em sites de corretores de imóveis, as unidades são anunciadas com preço a partir de R$ 4 milhões.

Também de alto padrão, o Victorian Living Desire, da incorporadora GPL, é outro empreendimento com vaga nos apartamentos. Entregue em 2018, no setor Marista, em Goiânia (GO), tem entre os moradores o cantor Gusttavo Lima, que se mudou para lá no ano passado. A unidade do cantor tem 404 m² e quatro suítes.

O espaço de garagem faz divisa com a cozinha e a área de serviço. "Queríamos trazer o conforto de casa para dentro do apartamento", diz Eloy Pinheiro, gerente estratégico da GPL.

A principal vantagem do elevador para carros, afirma ele, é a praticidade, como ao chegar do supermercado com o veículo cheio de sacolas, e é para isso que ele mais tem sido usado pelos moradores. Mas, na hora de vender o empreendimento, Pinheiro conta que foi difícil passar a mensagem de funcionalidade do elevador, automaticamente associado à colecionadores de carro que desejariam exibir o automóvel na sala.

Para conseguir colocar o elevador do prédio, foi preciso construir pilares reforçados para sustentar o peso da peça e dos automóveis, além de colocar uma contenção dentro das unidades, para segurar o carro caso o motorista perca o controle ao estacionar.

O Victorian Living Desire é o único empreendimento da GPL com a vaga para carros dentro das unidades. De acordo com Pinheiro, isso acontece porque esse foi o edifício de mais alto padrão que a empresa já fez, com as maiores unidades. "Tem que combinar muito com o perfil do prédio. Caso a gente decida lançar outro empreendimento assim, pode ser que tenha esse elevador", afirma.

Há pelo menos outros dois edifícios no Brasil em que é possível subir com o carro ao apartamento. Em Belo Horizonte (MG), foi entregue em 2010 o condomínio Parc Zodíaco, no bairro Santa Lúcia, construído pela EPO. As unidades do empreendimento podem ser acessadas diretamente com o carro, que fica guardado ao lado da cozinha.

Assim como nos prédios de Fortaleza e Goiânia, também há vagas em garagem comum. Quem quiser, pode utilizar a área destinada ao veículo para aumentar outro ambiente da casa.

Mais antigo é o edifício Dona Ercília, na região central de Caxias do Sul (RS), dos anos 1960. Há uma garagem para cada unidade, na área de serviço.

Nesse caso, a opção pela vaga nos imóveis foi prática: como conta a página Prédios de Caxias do Sul, a presença de rochas e uma nascente no subsolo do terreno impedia a construção da garagem. Para contornar o problema, o engenheiro da obra, Hugo Grazziotin, decidiu que os veículos é que subiriam a cada apartamento.