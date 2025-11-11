Preços da hospedagem em Belém, sede da COP30, acumulam inflação de 19%, a maior das metrópoles
Por Folha de São Paulo
11/11/2025 13h15 — em
Economia
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os preços da hospedagem na Grande Belém acumularam inflação de 19,17% nos 12 meses encerrados em outubro, segundo dados divulgados nesta terça (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
É a maior alta do serviço nas 16 capitais e regiões metropolitanas pesquisadas no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
O avanço dos custos na metrópole paraense foi quase o dobro da inflação registrada pela hospedagem no Brasil em igual período (10,33%).
A carestia de hotéis e similares em Belém ocorreu às vésperas da COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, realizada neste mês na cidade.
O aumento das tarifas provocou reclamações de delegações internacionais e foi visto como desafio para a organização do evento.
Conforme balanço divulgado na segunda (10), a COP30 contabilizou 56,1 mil pessoas inscritas. Houve redução de mais de 10 mil participantes na comparação com a COP29, quando 66,7 mil estavam registrados para a abertura da conferência em Baku (Azerbaijão).
Segundo o IPCA, depois de Belém (19,17%), Rio de Janeiro (17,65%) e Porto Alegre (14,59%) acumularam as principais altas nos preços da hospedagem nos 12 meses até outubro.
O Rio tem tradição turística e vem recebendo grandes eventos, o que tende a estimular a demanda e pode pressionar os custos para os viajantes.
Já Porto Alegre e outras cidades gaúchas buscam se recuperar das enchentes históricas de 2024, quando o turismo amargou um baque.
Ainda considerando os 12 meses até outubro, a hospedagem subiu menos em Campo Grande (2,31%), Rio Branco (2,47%) e Goiânia (4,90%), aponta o IPCA. A alta na Grande São Paulo foi de 8,26%.
Também é possível analisar os dados no recorte mensal. Em outubro, os preços da hospedagem aumentaram 4% em Belém. É uma alta bem acima da registrada no Brasil no mês passado (0,51%).
O custo da hospedagem na metrópole paraense havia caído 0,42% em setembro, após um forte avanço de 12,77% em agosto.
