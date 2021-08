Preço de sistema de energia solar retoma estabilidade, diz empresa do setor

Segundo os dados da Greener, o volume de painéis solares importados no primeiro semestre de 2021 já superou o montante de todo o ano passado. Para Takata, o resultado ainda não reflete os efeitos da crise energética no país.

Marcio Takata, diretor da Greener, afirma que a entrada de outros equipamentos mais baratos no mercado contribuiu para segurar as altas, entre outros fatores.

No residencial, os valores caíram 1,6% no residencial e no comercial a variação foi quase nula. Nos sistemas de porte industrial, o preço subiu 2% no período analisado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os preços dos sistemas de energia solar residencial e comercial se estabilizaram nos primeiros seis meses deste ano, depois de uma alta no semestre anterior, segundo levantamento que a empresa de pesquisa do setor Greener divulga na segunda-feira (9).

