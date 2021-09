Preço de passagem para os EUA sobe após liberação de brasileiros vacinados, diz Decolar

Entre os seis trechos analisados pelo Decolar, com saída Brasil e destino aos EUA, cinco tiveram aumento no preço das passagens aéreas nesta semana ante a semana anterior. A maior alta, de 22%, aparece nos voos de São Paulo a Orlando.

A disparada parece ter sido um reflexo do anúncio que a Casa Branca fez na segunda-feira (20) de que os viajantes vacinados do Brasil poderão entrar nos EUA a partir de novembro. A medida ainda precisa ser publicada oficialmente pelo governo americano.

