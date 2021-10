Preço de painéis solares deve seguir em alta até 2022, dizem fornecedores

Sauaia diz que o setor tem cobrado incentivo do governo à fabricação nacional para evitar novas flutuações de preços, mas ainda não conseguiu avançar. Eles pedem redução dos impostos sobre as matérias-primas dos equipamentos.

A demanda pelos painéis solares, que tendem a ficar mais baratos conforme as tecnologias avançam e a produção ganha eficiência, deve permanecer elevada por causa do aumento na tarifa da energia elétrica, segundo o presidente da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), Rodrigo Sauaia.

Neste mês, o valor total da instalação de painéis solares de 5,52 kWp (quilowatts-pico) de potência, que são o carro-chefe em residências com conta de luz em torno de R$ 600, chegou a R$ 33 mil, segundo simulações do Portal Solar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O preço dos equipamentos para a geração de energia solar, que já vem subindo desde o ano passado, pode avançar mais 10% até julho de 2022 antes de começar a baixar, segundo Rodolfo Meyer, presidente do Portal Solar, marketplace que reúne fabricantes, distribuidores e instaladores do país.

