Preço de cesta básica cresce mais em Fortaleza e Manaus, diz pesquisa

A cesta básica mais cara com 22 alimentos de maior presença nas compras foi a do Rio de Janeiro (R$ 891,21), seguida pelas de São Paulo (R$ 879,94) e Fortaleza (R$ 788,03), segundo o monitoramento.

Fortaleza (2,8%), Manaus (2,5%) e Salvador (2,5%) tiveram os aumentos mais elevados na comparação com abril. Rio de Janeiro (0,7%) e São Paulo (1,4%) registraram as menores altas.

