Preço de casas no Reino Unido bate recorde em outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O preço médio das casas no Reino Unido bateu recorde em outubro, superando as 250,5 mil libras, segundo levantamento da empresa de hipotecas Halifax.

O valor é 6% superior ao registrado em março. Os preços dos apartamentos também subiram 2% desde março.​

O setor imobiliário britânico já vinha dando sinais de alta. Em setembro, a aprovação de hipotecas atingiu o maior patamar dos últimos 13 anos.

Segundo a Halifax, a demanda subiu na pandemia, mas a previsão é que os valores caiam porque as medidas do governo não devem permanecer indefinidamente e o cenário ainda é de incerteza com a nova onda do vírus.