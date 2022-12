Preço da gasolina fica estável pela segunda semana seguida

Essa é a taxa mensal mais elevada desde junho, quando o IPCA-15 avançou 0,69%, de acordo com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Último combustível a ter o preço revisado nas refinarias da Petrobras, com corte de 5,3% em novembro, o gás de cozinha foi vendido a R$ 109,75 por botijão de 13 quilos, R$ 0,20 mais barato do que na semana anterior.

Segundo a ANP, o litro do diesel foi vendido a R$ 6,55 por litro, também estável em relação à semana anterior. A Petrobras não reajusta o preço do produto desde meados de setembro.

O preço da gasolina está sem ajustes nas refinarias da Petrobras desde o início de setembro, ficando a maior parte desse período abaixo das cotações internacionais. Com a queda do petróleo nos últimos dias, porém, a estatal está vendendo o produto com preços mais caros.

