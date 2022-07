Preço da gasolina cai R$ 0,26 nesta semana, diz ANP

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) O preço médio da gasolina comum no Brasil caiu 3,6% nesta semana, indicou pesquisa divulgada nesta sexta-feira (1º) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Conforme o levantamento, o valor do litro do combustível recuou para R$ 7,127 nos postos do país. Na prática, isso significa uma baixa de R$ 0,26 em relação à semana passada. Na ocasião, a gasolina havia alcançado R$ 7,390.

Já o óleo diesel teve relativa estabilidade. O litro foi vendido, em média, por R$ 7,554 nesta semana.

O dado sinaliza leve baixa de 0,2% na comparação com a semana passada, quando o combustível bateu em R$ 7,568. Ou seja, o diesel segue mais caro do que a gasolina.

Os dados vêm na esteira de medidas que buscam diminuir os valores dos combustíveis. Uma lei que corta impostos federais e estaduais sobre a gasolina foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na semana passada.

Os impostos federais foram zerados, e o ICMS (tributo estadual) passou a ser limitado a 18%, mas parte dos estados questionou a medida.

As ações representam uma tentativa do governo federal de frear a inflação às vésperas das eleições e, assim, melhorar a popularidade de Bolsonaro. Ele aparece atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto.

A carestia de itens como os combustíveis é vista por membros da campanha de Bolsonaro como principal obstáculo para a reeleição.

Na segunda-feira (27), São Paulo e Goiás anunciaram redução de alíquotas de ICMS sobre a gasolina. Outras unidades da federação, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina, também confirmaram cortes nesta sexta (1º), que devem ter impacto nos próximos dias.

Como mostrou reportagem do jornal Folha de S.Paulo, enquanto estados ainda tentavam reverter na Justiça o corte do ICMS, postos de combustíveis já começaram a receber gasolina nesta semana com desconto na parcela dos impostos federais, que foram zerados pela mesma lei que estabeleceu teto para a alíquota do imposto estadual.