Precisa baixar o juro, diz Luiza Trajano

Trajano participou nesta terça de um seminário na sede do BNDES, no centro do Rio. O evento foi batizado como Empoderamento Negro para Transformação da Economia. O painel com a empresária tratou de questões como as cotas em empresas.

Esse cenário preocupa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ano inicial de governo. Ao longo de 2023, Lula já fez uma série de críticas ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, em virtude dos juros altos.

A empresária também afirmou que espera "pelo menos um sinal" de corte da Selic na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), do BC (Banco Central). O comitê volta a se reunir nos dias 20 e 21 de junho.

A manifestação ocorreu após a empresária ser questionada por jornalistas, no Rio de Janeiro, se estava animada com o cenário de 2023. "Precisa baixar o juro", respondeu Trajano em uma breve declaração à imprensa.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, defendeu nesta terça-feira (23) o corte da taxa básica de juros (Selic) como forma de estimular a economia brasileira.

