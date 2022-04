Prazo para transferir créditos da Nota Paulista termina nesta sexta

O consumidor que se esqueceu da sua senha deve acessar o site do programa e clicar em "Esqueci minha senha". Ao digitar seu CPF e clicar em "OK" serão apresentadas três opções:

Para ter acesso aos valores, o contribuinte deve ter senha no programa da Nota Fiscal Paulista. O acesso é feito com o CPF. Para gerar a senha, é preciso se cadastrar.

Ainda de acordo com a Fazenda, o dinheiro que não for resgatado será empregado em áreas como na saúde, educação, segurança pública e assistência social, por exemplo.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Termina nesta sexta-feira (15) o prazo para a transferência dos créditos da Nota Fiscal Paulista. Têm valores a receber todos os consumidores que realizaram compras no estado de São Paulo e pediram a inclusão do CPF na nota nos últimos 12 meses.

