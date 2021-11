Prazo para marcar perícia no pente-fino do INSS acaba nesta sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 85 mil beneficiários que recebem auxílio-doença do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) têm até esta sexta-feira (19) para agendar a perícia do pente-fino e não ter seu pagamento suspenso por falta de reavaliação.

Nesta sexta, o auxílio de quem não agendou a perícia já poderá ser cortado pelo INSS. Mesmo após o fim do prazo de agendamento, ainda será possível agendar a perícia para evitar o corte no pagamento. O INSS recomenda que os segurados não esperem o pagamento ser suspenso no banco para agendarem a perícia, pois dessa forma o procedimento de reativação é mais complicado.

O governo publicou, no dia 27 de setembro, um edital de convocação com os nomes de mais de 95 mil em todo o país que precisam agendar a perícia de revisão. Estão na lista os beneficiários que recebem auxílio-doença e não passam por perícia médica há, pelo menos, seis meses. Serão reavaliados auxílios-doença que não têm data para o corte, como no caso de benefícios concedidos na Justiça. Os nomes dos convocados podem ser conferidos aqui. O pente-fino não inclui aposentadorias por invalidez ou segurados que recebem BPC (Benefício de Prestação Continuada).

O próximo pagamento de benefícios do INSS, referente a novembro, será feito entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro, de acordo com o último número do benefício. Os depósitos começam antes para auxílios-doença no valor de um salário mínimo (R$ 1.100). O último pagamento do ano, referente a dezembro, será feito entre os dias 23 de dezembro e 7 de janeiro.

Um total de 85 mil segurados no país ainda corre o risco de ter seu benefício cortado por falta de reavaliação médica, segundo o último dado fornecido pelo INSS. Dos mais de 95 mil convocados, apenas 10 mil haviam marcado uma data para a perícia médica de revisão no país.

Como agendar a perícia

Os convocados devem agendar perícia médica pelo aplicativo Meu INSS ou site gov.br/meuinss. Também é possível ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Por telefone:

Ligue no número 135 (a chamada é gratuita apenas de telefones fixos)

A Central 135 funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h

Pelo Meu INSS (aplicativo ou site)

Entre no site Meu INSS e faça o login

Clique em "Do que você precisa?", escreva "Agendar Perícia" e, em seguida, em "Novo Requerimento"

Escolha entre "Perícia Inicial", se for a primeira vez, ou "Perícia de Prorrogação", se já estiver em benefício

Siga as orientações que aparecem na tela

Informe os dados necessários para concluir o seu pedido