Prazo para investir FGTS em ações da Eletrobras acaba às 12h desta quarta (8); veja se vale a pena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prazo para o trabalhador investir parte do seu FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em ações da Eletrobras termina às 12h desta quarta-feira (8). O investidor poderá utilizar o valor mínimo de R$ 200 para reserva de papéis por meio de um banco ou corretora FMP (Fundo Mútuo de Privatização) até o limite de 50% do saldo no fundo.

O valor efetivamente aplicado, porém, dependerá da procura pelas ações. Se o montante ultrapassar R$ 6 bilhões, haverá rateio. O valor será conhecido nesta quinta-feira (9). Nesta terça (7), as ações da Eletrobras fecharam em queda de 0,24%, negociadas a R$ 41,80.

O investimento em ações da Eletrobras é feito online, pelo aplicativo FGTS, e é necessário ter uma conta em banco ou corretora autorizada a administrar o FMP-FGTS Eletrobras. A conta deve estar ativa até 12h desta quarta (veja prazos e como fazer a abertura da conta). A Caixa Econômica Federal, gestora do fundo, estima que cerca de 40 milhões de trabalhadores poderão fazer essa aplicação.

No aplicativo FGTS, o trabalhador também deverá autorizar bancos e instituições financeiras a movimentarem o dinheiro, além de escolher o FMP para e determinar o valor que quer investir nas ações.

O dinheiro só poderá ser movimentado após 12 meses, com exceção das situações previstas em lei para saque do Fundo de Garantia, que envolvem compra da casa própria, demissão sem justa causa ou aposentadoria, entre outras. Neste caso, será possível vender os papéis antes.

Na demissão, quem optou pelo saque-rescisão terá ainda a multa de 40% calculada sobre todo o saldo da conta da empresa no fundo, somando também o que investiu em FGTS.

Com a reserva das ações, o governo dá início ao processo de privatização da Eletrobras, maior companhia elétrica da América Latina. A oferta, lançada na sexta-feira (27), prevê movimentar R$ 35 bilhões, segundo prospecto prelimitar entregue à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Inicialmente, serão 627,6 milhões de ações. O total considera um lote inicial de R$ 30,69 bilhões, mais um lote suplementar de 104,6 milhões de ações.

VALE A PENA INVESTIR EM AÇÕES DA ELETROBRAS?

Investidores se dividem sobre se vale a pena ou não investir o FGTS nas ações a Eletrobras. Para Richard Domingos, da Confirp Consultoria Contábil, o investimento é válido, pois o Fundo de Garantia tem rentabilidade baixa, de 3% ao ano, além do pagamento do lucro obtido com o fundo. Em 2019 e 2020, o investimento nominal do fundo ficou em 4,9%.

"Acho que vale muito a pena, pois o Fundo de Garantia não rende quase nada. Com a inflação em alta, o trabalhador perde muito dinheiro. A não ser que vá converter todo o valor na compra do imóvel", diz ele, lembrando que quem investiu o FGTS nas ações da Vale e da Petrobras nos anos 2000 teve ganho.

O investimento em ações da Petrobras, de 18 de agosto de 2000, até 24 de maio de 2022, rendeu cerca de 1.153% contra 185% do FGTS, e 289% da inflação, segundo a Genial Investimentos. No caso da Vale, a valorização foi de 3.900% de 28 de março de 2002 até 24 de maio de 2022 ante 156% do FGTS e 247% da inflação.

A educadora Cíntia Senna, da Dsop, afirma que é preciso cuidado na hora de avaliar se vai utilizar o FGTS na compra de ações da Eletrobras. Segundo ela, o fundo pode ter perdas, pois se trata de renda variável. Além disso, se houver quebra do fundo, o trabalhador ficará no prejuízo, já que esses valores não têm garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) que hoje cobre até R$ 250 mil.

*

FGTS NA ELETROBRAS | O QUE FAZER

- O prazo para investir o FGTS nas ações da Eletrobras vai até 12h desta quarta-feira (8)

- O valor mínimo de investimento é de R$ 200 e o máximo, de 50% do saldo no Fundo de Garantia, somando contas ativas e inativas

- É preciso baixar o aplicativo FGTS e autorizar o acesso de bancos e corretoras ao seu Fundo de Garantia

- No app, o investidor escolhe a instituição financeira que irá movimentar os valores, além de quanto quer investir

- É preciso ter conta-corrente ou conta-investimento no banco ou corretora escolhido

- Esta conta precisa estar aberta e ativa até 12h desta quarta (8)

- Caso não realize o investimento usando o FGTS, ainda é possível ser um investidor de varejo em ações da Eletrobras, mas apenas por meio de corretoras; neste caso, procure sua

VEJA O PASSO A PASSO PARA INVESTIR:

1. Abra o aplicativo FGTS; se ainda não tiver, baixe em seu celular

2. Informe CPF e senha de acesso para entrar

3. Na página inicial, clique na opção "Autorizar bancos a consultarem seu FGTS"; o procedimento é necessário para que o banco ou corretora escolhida possa movimentar os valores e fazer a reserva de suas ações

4. Em seguida, na tela de autorização para consulta às informações do FGTS, clique na opção "Aplicação nos Fundos Mútuos de Privatização FGTS"

5. Selecione o Fundo de Privatização para autorização; vá em "FMP Eletrobras" e, depois, em "Continuar"

6. Clique em "Visualizar termo" e leia atentamente as informações; marque "Li e aceito os termos e condições" e, depois, vá em "Continuar"

7. Digite o nome da administradora FMP-FGTS escolhida —as opções apresentadas são Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Daycoval, Genial Investimento, Itaú, Safra, Santander e XP Investimentos— e, depois, vá em "Sim"

8. O processo será concluído; caso deseje, é possível alterar ou cancelar a autorização, a qualquer momento, até a efetivação da reserva de valores

O TRABALHADOR QUE INVESTIR O FGTS NA ELETROBRAS PODERÁ VENDER AS AÇÕES QUANDO QUISER?

Os valores aplicados em FMP-FGTS Eletrobras possuem carência de 12 meses para resgate, mas poderão ser sacados pelos trabalhadores na demissão, aposentadoria, falecimento, uso para moradia, três anos fora do FGTS, doenças graves e outras situações (veja aqui as 16 situações). Se o trabalhador não se enquadrar em uma situação de saque, poderá vender as ações após o período de carência, mas o dinheiro voltará para a conta do Fundo de Garantia e só poderá ser sacado conforme as regras previstas na lei.

QUAL O VALOR MÍNIMO E MÁXIMO QUE PODEREI INVESTIR DO FGTS?

O valor mínimo para a aplicação é de R$ 200 por trabalhador e será permitido usar até 50% do saldo no fundo. O valor efetivamente aplicado, porém, dependerá da procura pelas ações e pode não chegar ao total reservado pelo interessado.

EXISTE A POSSIBILIDADE DE TER DIREITO A UM VALOR EM AÇÕES DA ELETROBRAS MENOR DO QUE O SOLICITADO?

Caso a demanda ultrapasse o limite de R$ 6 bilhões estabelecido pela Eletrobras para receber recursos do FGTS dos investidores, será feito um rateio para definir o valor que cada pessoa terá direito.

ONDE POSSO CONSULTAR O VALOR QUE PODEREI INVESTIR NA ELETROBRAS?

A consulta do saldo e a simulação do investimento são feitas no aplicativo FGTS. Também será possível, nas agências da Caixa, consultar o saldo disponível para aplicação em FMP (Fundo Mútuo de Privatização), simular a aplicação e autorizar uma corretora a efetuar e fazer a reserva dos valores que serão investidos.

PRECISO CONTRATAR UMA CORRETORA PARA INVESTIR MEU FGTS?

Sim, o prazo para ter conta em corretora ou banco termina às 12h desta quarta (8). O trabalhador também precisará acessar o app FGTS e autorizar a instituição a consultar o saldo de sua conta vinculada do Fundo e a realizar a reserva dos valores.

COMO ESCOLHER A CORRETORA PARA INVESTIR MEU FGTS?

É preciso comparar taxas de administração cobradas. A concorrência trouxe redução de taxas de administração nos últimos dias.

VALE A PENA INVESTIR MEU FGTS NAS AÇÕES DA ELETROBRAS?

Analistas se dividem: por um lado, o investimento em ações da Eletrobras pode entregar ao cotista retornos bem acima dos proporcionados pelo FGTS, por outro, é preciso considerar o risco maior de aplicar em renda variável, em comparação ao retorno modesto, mas garantido, do FGTS.

HÁ VALORES DO FGTS QUE NÃO PODERÃO SER APLICADOS?

Segundo a Caixa, não estarão disponíveis para aplicação os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito com antecipação do saque-aniversário.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS DOIS FUNDOS OFERECIDOS?

São dois modelos diferentes de produtos ofertados aos investidores: os FMPs (Fundos Mútuos de Privatização) FGTS Eletrobras, para aqueles que quiserem aderir ao processo, e os FMP FGTS Migração, destinados àqueles que querem transferir os recursos alocados nos fundos criados no início dos anos 2000 com ações da Petrobras e da Vale.

VOU INVESTIR NA ELETROBRAS, MAS NÃO TENHO DINHEIRO NO FGTS. QUAIS AS EXIGÊNCIAS?

Para o investidor de varejo que não for usar o FGTS, é preciso ter conta em banco ou corretora para fazer o pedido de reserva e dar a ordem para a compra das ações. O valor mínimo nesses casos é de R$ 1.000 e o máximo é de R$ 1 milhão.

INVESTIDORES QUE NÃO VÃO APLICAR O FGTS NAS AÇÕES TAMBÉM TÊM TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA?

Nesse caso, não há prazo mínimo de permanência, e o investidor poderá vender as ações a qualquer momento.​