Portaria autoriza concurso do INSS dois meses após publicação de edital

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Economia reduziu para dois meses o tempo mínimo entre a publicação do edital do concurso público para 1.000 vagas de técnicos do seguro social do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e a aplicação da primeira prova.

A redução consta em uma portaria publicada na edição desta segunda-feira (1º) no Diário Oficial da União. Agora, os candidatos terão menos tempo para se prepararem para o teste após a divulgação do conteúdo programático.

O edital deve ser publicado até o dia 13 de dezembro —quando se encerra o prazo de seis meses contados a partir da publicação do texto que aprovou a abertura do concurso, em 13 de junho.

O cargo de técnico do INSS exige nível médio de escolaridade e oferece salário de aproximadamente R$ 6.500.

O último concurso público do INSS foi realizado em 2015 e perdeu a validade em 2018. Na época, 3,5 mil candidatos foram aprovados para 950 vagas.

Segundo levantamento da Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde), o INSS possui um déficit de aproximadamente 23 mil servidores em todo país, entre os cargos de técnico e de analista do seguro social.

CONCURSO DA RECEITA FEDERAL TERÁ 699 VAGAS

Em junho, o governo federal também aprovou abertura de concurso público para preencher 699 vagas na Receita Federal. Ao todo, serão 469 vagas para o cargo de analista tributário e 230 para auditor fiscal.

A remuneração é a partir de R$ 11 mil, para o cargo de analista, e de R$ 21 mil, para o cargo de auditor. Os dois cargos exigem nível superior e a expectativa é de que as provas para ambos os cargos sejam aplicadas no mesmo dia.

Para a Receita Federal, a redução para dois meses entre o período de publicação do edital e a realização da primeira prova do concurso já havia sido aprovada. O prazo para publicação do edital também se encerra em 13 de dezembro.