PMI industrial da China sobe de 49,0 em julho para 49,4 em agosto; diz NBS

O indicador oficial da atividade industrial da China permaneceu em contração em agosto, com o ressurgimento de surtos de covid-19 em todo o país combinados com cortes de energia induzidos por ondas de calor e secas que interromperam as operações das fábricas, minando as esperanças de uma recuperação robusta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.