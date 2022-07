PMI da China industrial avança de 48,1 para 51,7 em junho, diz S&P/Caixin

A leitura apontou na mesma direção do indicador oficial, medido pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) chinês. Divulgado na quarta-feira, o PMI oficial avançou de 49,6 pontos em maio para 50,2 em junho, também acima do patamar de 50.

O aumento do PMI refletiu a redução das restrições impostas pela onda mais recente de covid-19 no país, segundo relatório publicado pela Caixin. A taxa de crescimento foi a mais rápida vista em pouco mais de um ano e meio, destaca.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.