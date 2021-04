PMI composto (preliminar) da zona do euro sobe a 53,7 em abril

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 53,2 em março para 53,7 em abril, atingindo o maior nível em nove meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 23, pela IHS Markit.

O avanço acima da marca de 50 indica que a atividade do bloco se expande em ritmo mais forte neste mês. A prévia de abril também surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do PMI composto, a 52,9.

Apenas o PMI industrial da zona do euro subiu inesperadamente no mesmo período, de 62,5 para 63,3, estabelecendo recorde na série histórica iniciada em junho de 1997. A projeção do mercado era de redução a 62. Já o PMI de serviços do bloco aumentou de 49,6 em março para 50,3, tocando o maior patamar em oito meses e marcando a volta do crescimento no setor. Neste caso, analistas previam recuo a 49.