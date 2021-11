PMI composto da zona do euro sobe a 55,8 em novembro, mostra preliminar

O relatório da IHS Markit diz que houve melhora no crescimento da atividade na zona do euro em novembro, mas que ela veio acompanhada por avanço também das pressões inflacionárias no período.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.