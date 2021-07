PMI composto da China cai de 53,8 a 50,6 em junho, menor valor em 14 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da China mostrou queda acentuada entre maio e junho, de 53,8 para 50,6, segundo dados publicados no final da noite deste domingo, 4, pelos institutos IHS Markit e Caixin Media. Apesar de se manter acima da chamada "marca neutra" de 50 pontos - ainda indicando, portanto, expansão dos setores industrial e de serviços -, o indicador atingiu o menor valor em 14 meses. O PMI do setor de serviços, especificamente, recuou de 55,1 em maio para 50,3 em junho, também uma queda importante. "A expansão mais lenta foi verificada nos dois setores", dizem os institutos, que atribuem a desaceleração ao repique de casos de coronavírus em algumas regiões da China.

