PMI composto da China cai de 43,9 em março para 37,2 em abril

"Devido ao impacto dos surtos de covid, a oferta e a demanda nos setores industrial e de serviços caíram para seus níveis mais baixos desde fevereiro de 2020", comentou Wang Zhe, economista sênior do Caixin Insight Group. "A demanda estava sob pressão, a demanda externa se deteriorou, a oferta encolheu, as cadeias de suprimentos foram interrompidas, os prazos de entrega foram prolongados, trabalhos atrasados aumentaram, os trabalhadores tiveram dificuldade em retornar aos seus empregos, as pressões inflacionárias persistiram e a confiança do mercado permaneceu abaixo da média de longo prazo."

A adoção de novas medidas restritivas para contenção da atual onda de Covid-19 no país foi a principal responsável pelo baixo desempenho dos índices no mês, segundo relatório da Caixin.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.