PMI composto da Alemanha (preliminar) recua a 47,6 em agosto, afirma S&P Global

Apenas o PMI de serviços alemão recuou de 49,7 para 48,2 em no mesmo período, tocando o menor patamar em 18 meses e abaixo da projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que previam queda a 49. Por outro lado, o PMI industrial alemão surpreendeu, ao avançar de 49,3 em julho para 49,8 em agosto. O consenso do mercado era de declínio a 48,1.

