Plano de saúde anuncia acordo com Harvard para produzir pesquisa no Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A operadora de saúde Hapvida NDI, fusão entre Hapvida e NotreDame Intermédica, anuncia que fechou um acordo com a escola de saúde pública de Harvard para formação de especialistas e produção de pesquisa científica no Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.