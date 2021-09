Pix enfrenta gargalo com brasileiro sem acesso a banco, dizem fintechs

O público jovem, com idade entre 18 e 24 anos, é o que mais cadastra chaves Pix —cerca de 70% deles já estão registrados. Entre os idosos, a porcentagem cai para 24%, mostra a pesquisa, que ouviu 1.520 homens e mulheres, de 18 a 70 anos, entre 25 de maio e 10 de junho, em todas as regiões.

Magrani diz que a intenção de uso, somada à adoção do Pix no comércio e à ascensão das fintechs, tem potencial para promover a inclusão financeira no país.

Para a entidade, que reúne marcas como Nubank, Mercado Pago e Banco Inter, a alta desbancarização, que atinge mais de 27 milhões de pessoas, é um dos principais gargalos para o futuro do Pix no país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.