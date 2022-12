Pix bate recorde de transações em dia de pagamento da primeira parcela do 13º

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com o pagamento da primeira parcela do 13º salário nesta quarta-feira (30), o Pix bateu um novo recorde de transações em um único dia. Foram realizadas 99,4 milhões operações, de acordo com o Banco Central.

O Pix já se tornou o meio de pagamento mais utilizado no Brasil e continua crescendo desde seu lançamento, em novembro de 2020. O recorde anterior havia sido registrado no dia 7 de outubro deste ano, quando foram realizadas 93,6 milhões de transações.

Até outubro deste ano, o serviço de pagamentos instantâneos criado pelo BC tinha sido responsável por mais de 28 bilhões de transações e pela movimentação de aproximadamente R$ 14 trilhões.

De acordo com a autoridade monetária, o alcance da nova marca diária do Pix "coincidiu" com o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13° salário.

As empresas tinham até a última quarta para realizar o depósito para trabalhadores com carteira assinada. A segunda parcela do 13º deverá ser paga até 20 de dezembro.

No mês passado, o Pix completou dois anos de funcionamento com mais de 138 milhões de usuários cadastrados. De acordo com os dados mais recentes, de outubro, são 523 milhões de chaves registradas, como emails, CPFs e números de celular, sendo que cada usuário pode ter mais de uma chave.

Transferências entre pessoas ainda são a maior fatia das transações (67%), mas pagamentos de pessoas para empresas ganham relevância a cada mês -houve um salto de 5% para 23% das operações. O chamado "business to business" responde por apenas 3% do número de transações, mas alcançou 37% do volume de recursos.