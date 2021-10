Pico da inflação deve aparecer nos números de setembro, diz presidente do Banco Central

O presidente do BC comentou, ainda, que parte do combate à inflação envolve a questão fiscal, já que quando a curva longa de juros cai, o mesmo movimento de política monetária gera mais efeito na economia.

Ele também afirmou que a depreciação do real neste ano está na média e até "um pouquinho melhor" na comparação com outros países.

A existência desses investimentos foi revelada por veículos, como a revista Piauí e o jornal El País, que participam do projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ. Os documentos fazem parte da investigação conhecida como Pandora Papers.

No caso do presidente do BC e do ministro, a situação pode caracterizar conflito de interesses, na avalição de especialistas, e já levanta questionamentos entre parlamentares.

Offshore é um termo em inglês que define uma empresa aberta em outros países, normalmente onde as regras tributárias são menos rígidas e não é necessário declarar o dono, bem como a origem e o destino do dinheiro.

