PIB tem queda em 2020 revisada de 3,9% para 3,3%

"Sempre ocorrem revisões dos dados preliminares em relação aos definitivos, com mais fontes de informações. Entretanto, em épocas atípicas, como a pandemia de 2020, elas podem ser maiores, fato que ocorreu em todo o mundo", afirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

O levantamento agrega novos dados do instituto e de fontes externas, mais amplos e detalhados, na comparação com as divulgações do PIB feitas a cada três meses.

A revisão do PIB é um procedimento padrão do IBGE. Os números atualizados integram o Sistema de Contas Nacionais.

O maior tombo da série histórica do IBGE, com dados desde 1996, ocorreu em 2015. À época, o PIB despencou 3,5%. Em outras palavras, o ano inicial da pandemia, após a revisão, deixa de representar a queda mais intensa da série.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A queda do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2020, o ano inicial da pandemia, ficou menor do que a estimada inicialmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

