PIB mostra queda recorde do setor de serviços e recuperação da indústria

No quarto trimestre, na comparação com os três meses anteriores, os resultados dos três grandes setores foram: serviços (crescimento de 2,7%), indústria (avanço de 1,9%) e agropecuária (menos 0,5%).

A retomada desses segmentos enfrenta como obstáculos as restrições ao funcionamento de parte dos estabelecimentos -restaurantes com capacidade reduzida e cinemas e teatros fechados-, o elevado desemprego, que reduz o poder de compra da população, e o próprio temor de contaminação, que leva muitas pessoas a evitarem o risco de aglomeração.

O setor é responsável por 75% do cálculo do PIB e seu desempenho é fundamental para a recuperação da crise. Também responde por quase 50% do emprego no país.

