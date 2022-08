PIB do Reino Unido cai 0,1% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra preliminar

A economia do Reino Unido contraiu no segundo trimestre, à medida que a inflação e a incerteza por conta invasão da Ucrânia pela Rússia afetaram a economia. O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,1% de abril a junho em comparação com o trimestre anterior, informou a leitura preliminar do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, diminuindo com relação a expansão de 0,8% registrada no primeiro trimestre.

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam que a economia contraísse 0,2%.

Já com relação ao mesmo trimestre do ano anterior, houve expansão de 2,9%, em linha com a expectativa dos analistas.

O Reino Unido está agora projetado para entrar em recessão a partir do quarto trimestre deste ano, de acordo com o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).