PIB do Reino Unido avança 1,1% no 3º trimestre ante 2º trimestre

The Wall Street Journal previam avanço um pouco maior, de 1,3%, mesma porcentagem registrada pela leitura preliminar. O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 1,1% no terceiro trimestre ante o anterior, informou nesta quarta-feira, 22, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês), segundo a leitura final do dado. Analistas ouvidos pelopreviam avanço um pouco maior, de 1,3%, mesma porcentagem registrada pela leitura preliminar. Na comparação anual, o PIB do país teve alta de 6,8% no terceiro trimestre, confirmando a primeira leitura do dado e superando a expectativa de analistas, que previam alta de 6,6%. *Com informações de Dow Jones Newswires

