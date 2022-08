PIB de países que integram a OCDE mantém fraqueza e cresce apenas 0,3% no 2º tri

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu apenas 0,3% no segundo trimestre de 2022 ante os três meses anteriores, segundo estimativa inicial divulgada pela entidade com sede em Paris nesta segunda-feira, 29. O resultado repete o fraco desempenho do primeiro trimestre, quando o PIB da OCDE também aumentou 0,3%.

Apenas no G7, o PIB se expandiu 0,2% na comparação trimestral do período entre abril e junho. No primeiro trimestre, a economia das sete maiores economias do mundo havia ficado estagnada.

No segundo trimestre, tanto os EUA quanto o Reino Unido sofreram contração econômica de 0,1%, enquanto na Alemanha, houve leve avanço de 0,1%. No Japão e na França, o PIB cresceu 0,5%.

Já na Itália e no Canadá, os respectivos ganhos foram de 1% e 1,1%, de acordo com detalhamento da OCDE.

Em comunicado, a OCDE destaca que Itália e Japão superaram seus níveis pré-pandemia de covid-19 no segundo trimestre. Na Alemanha, por sua vez, o PIB igualou o nível pré-pandemia.

"Isso significa que, a partir do segundo trimestre, todos os países do G7 estão registrando níveis de PIB iguais ou superiores aos níveis pré-pandemia", disse a OCDE.