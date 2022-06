PIB da zona do euro cresce 0,6% no 1º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre do ano passado, segundo a terceira e última leitura do indicador divulgada nesta quarta-feira pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado representa uma revisão positiva em relação à estimativa anterior, que apontava expansão de 0,3% na atividade. Na comparação anual, a economia da zona do euro teve avanço de 5,4% entre janeiro e março, 0,3 ponto porcentual acima do cálculo prévio.